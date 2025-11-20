Стали відомі прізвища осіб, які внесли 51 млн гривень застави за Чернишова

Стали відомі прізвища двох фізичних осіб, які 19 листопада внесли 51 мільйон 600 тисяч гривень застави за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. За даними джерел «Схем» (Радіо Свобода) у правоохоронних органах, це Андрій Ярославович Процик та Ірина Миколаївна Федорович.

Андрій Ярославович Процик вніс 30 мільйонів гривень. Найімовірніше, це - український адвокат. «Схеми» дозвонились йому, щоб запитати про походження грошей на заставу для Чернишова. Процик не спростував цього, але повідомив, що йому незручно спілкуватись, і поклав слухавку. Застосунок Getcontact вказує на те, що у інших абонентів він записаний як «Андрій Юрист Відень», «Андрей Оффшор», «Андрей Рейдер», «Андрiй (Іспанiя)».

Андрій Процик є одним із керівників юридичної фірми «Процик та партнери», яка раніше називалась «Сольський, Процик та партнери». Микола Сольський — ексзасновник цього товариства, колишній народний депутат 9-го скликання від партії «Слуги Народу» та ексміністр аграрної політики та продовольства. У квітні 2024 року НАБУ повідомило йому про підозру в організації схеми заволодіння державною землею на сотні мільйонів гривень у період, коли він працював адвокатом.

Ще 21 мільйон 600 тисяч гривень застави за Олексія Чернишова, за даними «Схем», внесла жінка на ім’я Ірина Миколаївна Федорович. Наразі журналістам не вдалось її ідентифікувати, оскільки в Україні є десятки жінок з такими прізвищем, ім’ям та по батькові.

«Схеми» додзвонилися двом адвокатам Олексія Чернишова. Олександр Готін заявив, що йому невідомо чи вийшов із СІЗО його підзахисний. Інший адвокат, Олександр Тананакін, сказав, що не може розголошувати деталей, але зазначив, що «за законом він мав би вийти», адже за нього внесли заставу.

Напередодні Вищий антикорупційний суд взяв ексміністра під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51 мільйон 600 гривень. Суддя стверджував, що таким чином частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним. Сам Чернишов свою провину заперечує.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

У червні повідомили про підозру Чернишову також у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.