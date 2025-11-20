Для миру в Україні обидві сторони повинні піти на необхідні поступки, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у війні обидві сторони мають погодитись на необхідні поступки.

Рубіо заявив, що для того, аби покласти край такій складній і смертоносній війні, як та, що триває в Україні – необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями.



На його думку, аби досягти тривалого миру - Україна та Росія повинні погодитися на необхідні поступки.



"А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", – заявив він.



За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту.

Фото: скріншот.