﻿
Полiтика

Для миру в Україні обидві сторони повинні піти на необхідні поступки, - Рубіо

Для миру в Україні обидві сторони повинні піти на необхідні поступки, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у війні обидві сторони мають погодитись на необхідні поступки.

Рубіо заявив, що для того, аби покласти край такій складній і смертоносній війні, як та, що триває в Україні – необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями.

На його думку, аби досягти тривалого миру - Україна та Росія повинні погодитися на необхідні поступки.

"А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", – заявив він.

За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаРубіо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Основним пріоритетом Сирського лишається всебічне забезпечення українського угруповання під Покровськом
Війна 19.11.2025 18:56:24
Основним пріоритетом Сирського лишається всебічне забезпечення українського угруповання під Покровськом
Читати
За спиною в України адміністрація Трампа розробляє мирний план з РФ, - Politico
Полiтика 19.11.2025 18:45:11
За спиною в України адміністрація Трампа розробляє мирний план з РФ, - Politico
Читати
Арахамія наголосив, що ані партія, ані фракція "Слуги народу" не підтримали "заколоту" в парламенті
Полiтика 19.11.2025 18:31:53
Арахамія наголосив, що ані партія, ані фракція "Слуги народу" не підтримали "заколоту" в парламенті
Читати

Популярнi статтi