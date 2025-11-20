Припинення війни в Україні є пріоритетом зовнішньої політики США, - радник Трампа

Радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики США.

"Це є питанням, яке президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією", - сказав він.



Основа мета – досягти миру в Європі, а також припинити вбивства та знищення невинних людей, повідомляє "Укрінформ".



Радник Трампа відмовився від коментаря щодо нового плану адміністрації президента США, націленого на припинення російської війни в Україні.

Фото: ОП.