﻿
Економіка

Україна відкриє перший агрохаб у Західній Африці

Україна відкриє перший агрохаб у Західній Африці

Україна та Гана офіційно уклали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Центру переробки та розподілу українських харчових продуктів у Західній Африці. Документ підписали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Міністерством продовольства та сільського господарства Республіки Гана.

Про це розповідає AgroReview.

Новий етап українсько-африканського аграрного партнерства

У Мінекономіки відзначили, що підписання меморандуму започатковує якісно нову фазу співпраці між двома країнами. Основна мета – поглиблення аграрної кооперації та забезпечення продовольчої стабільності в західноафриканському регіоні.

У межах цього партнерства планується створити сучасний Центр переробки та розподілу харчових продуктів у Гані, який прийматиме, перероблятиме та розповсюджуватиме українську пшеницю та інші продукти на ринки Африки.

Основні напрями співпраці та перспективи

Меморандум визначає кілька ключових напрямів спільної роботи:

  • розробка та реалізація проєкту Центру переробки й дистрибуції в Гані;
  • обмін досвідом, знаннями, інноваціями й технологіями у сфері сільського господарства;
  • підготовка техніко-економічного обґрунтування, проєктної документації та майбутніх інвестиційних угод;
  • залучення бізнесу, аграрних асоціацій, наукових установ і приватних компаній з обох країн до спільних ініціатив;
  • дотримання екологічних, соціальних та технічних стандартів у реалізації проєктів.

Згідно з домовленостями, Україна забезпечить технологічну експертизу, постачання обладнання й надання технічної підтримки, а Гана – виділить земельні ділянки, надасть необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та юридичні гарантії для реалізації проєкту.

“Запуск спільного Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані стане важливим кроком до розширення української присутності на африканських ринках та допоможе забезпечити доступ мільйонів людей до якісної їжі. […] У час, коли росія намагається використовувати продовольство як інструмент тиску, ми демонструємо, що Україна є надійним і прогнозованим партнером для країн Західної Африки”, – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Очікується, що реалізація домовленостей дозволить:

  • збільшити експорт української аграрної продукції до країн Африки;
  • створити логістичний хаб для українських продуктів у Гані;
  • залучити іноземні інвестиції у сферу переробки, логістики та агротехнологій;
  • розвивати місцеву інфраструктуру та створити нові робочі місця у Гані;
  • зміцнити політичне й економічне партнерство між Україною та африканськими країнами;
  • посилити продовольчу безпеку регіону, особливо в державах, які залежать від імпорту зерна та борошна.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

Африкасільське господарствоагрохаб
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський висловив підтримку намірам Трампа завершити війну в Україні
Полiтика 19.11.2025 23:12:13
Зеленський висловив підтримку намірам Трампа завершити війну в Україні
Читати
Євросоюз планує залучити Україну до "військового Шенгену"
Полiтика 19.11.2025 22:49:49
Євросоюз планує залучити Україну до "військового Шенгену"
Читати
Уряд призначив Артема Некрасова в.о. міністра енергетики України
Полiтика 19.11.2025 22:26:54
Уряд призначив Артема Некрасова в.о. міністра енергетики України
Читати

Популярнi статтi