Україна відкриє перший агрохаб у Західній Африці

Україна та Гана офіційно уклали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Центру переробки та розподілу українських харчових продуктів у Західній Африці. Документ підписали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Міністерством продовольства та сільського господарства Республіки Гана.

Про це розповідає AgroReview.

Новий етап українсько-африканського аграрного партнерства

У Мінекономіки відзначили, що підписання меморандуму започатковує якісно нову фазу співпраці між двома країнами. Основна мета – поглиблення аграрної кооперації та забезпечення продовольчої стабільності в західноафриканському регіоні.

У межах цього партнерства планується створити сучасний Центр переробки та розподілу харчових продуктів у Гані, який прийматиме, перероблятиме та розповсюджуватиме українську пшеницю та інші продукти на ринки Африки.

Основні напрями співпраці та перспективи

Меморандум визначає кілька ключових напрямів спільної роботи:

розробка та реалізація проєкту Центру переробки й дистрибуції в Гані;

обмін досвідом, знаннями, інноваціями й технологіями у сфері сільського господарства;

підготовка техніко-економічного обґрунтування, проєктної документації та майбутніх інвестиційних угод;

залучення бізнесу, аграрних асоціацій, наукових установ і приватних компаній з обох країн до спільних ініціатив;

дотримання екологічних, соціальних та технічних стандартів у реалізації проєктів.

Згідно з домовленостями, Україна забезпечить технологічну експертизу, постачання обладнання й надання технічної підтримки, а Гана – виділить земельні ділянки, надасть необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та юридичні гарантії для реалізації проєкту.

“Запуск спільного Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані стане важливим кроком до розширення української присутності на африканських ринках та допоможе забезпечити доступ мільйонів людей до якісної їжі. […] У час, коли росія намагається використовувати продовольство як інструмент тиску, ми демонструємо, що Україна є надійним і прогнозованим партнером для країн Західної Африки”, – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Очікується, що реалізація домовленостей дозволить: