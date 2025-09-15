Україна та Євросоюз завершили скринінг за останнім переговорним розділом

Українська команда та Євросоюз завершили скринінгові зустрічі за останнім переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У повідомленні йдеться, що протягом трьох днів скринінгових зустрічей Україна презентувала 28 тематичних блоків, які охоплювали стан реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державній підтримці, ринковому регулюванні та розвитку аграрного сектору.

У Мінекономіки зазначили, що це продемонструвало готовність України до інтеграції у спільну аграрну політику Євросоюзу.

Делегація представила рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС за пʼятьома напрямами:

горизонтальні питання – фінансові та адміністративні структури;

сільськогосподарські ринки;

політика у сфері якості;

органічне виробництво;

просування сільськогосподарської продукції.

У Мінекономіки стверджують, що Європейська комісія позитивно оцінила представлені матеріали.

Як відомо, за результатами скринінгу планують розробити план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Зазначається, що скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.