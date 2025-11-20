Україну включать до проєктів ЄС «військового Шенгену» та військової мобільності

Європейський Союз має намір включити Україну до своїх ключових проєктів, спрямованих на прискорення переміщення військ та військової техніки по континенту. Йдеться про ініціативи «військового Шенгену» та загальноєвропейського простору військової мобільності.

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас під час презентації у Брюсселі, інформує «Європейська правда».

«Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби», – заявила Каллас.

Україна неодноразово згадується у проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність, який 17 листопада був переданий на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту. У документі підкреслюється, що для інтересів безпеки ЄС життєво важливо, щоб положення Регламенту застосовувалися в країнах-кандидатах на вступ, особливо в Україні та Молдові.

Зазначається, що Регламент надасть Україні суттєві переваги. Серед них:

удосконалення транспортної інфраструктури подвійного призначення;

впорядкування правил перевезення військової техніки та процедур перетину кордону по всій Європі.

Автори документа наголошують, що ці заходи сприятимуть швидшому переміщенню військової допомоги як в напрямку України, так і до східних кордонів Євросоюзу. Вони також допоможуть зміцнити стійкість логістичних зв'язків України з ЄС.

Крім того, Єврокомісія пропонує запросити Україну як спостерігача до Групи з питань військового транспорту та мобільності. Це дасть змогу використати її цінний військовий досвід та підготуватися до її майбутнього членства в ЄС.