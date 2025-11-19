За колишнього урядовця Чернишова двоє осіб внесли заставу в 51 млн гривень

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова вже внесли 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Про це пишуть «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, заставу внесли дві людини — по 30 млн гривень та 21,6 млн гривень. Тож вже ввечері 19 листопада його можуть звільнити з-під варти.

Лише напередодні ввечері Вищий антикорупційний суд відправив Чернишова під варту на 60 діб, тобто до 16 січня з альтернативою внесення застави у 51,6 мільйона гривень.

Він отримав підозру в незаконному збагаченні у межах розслідування про корупцію в енергетиці. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої пральні — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника схеми з «відкатами» в «Енергоатомі».

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучив, що фігуранти справи на записах прослуховування називають Чернишова за прізвиськом Че Гевара.

Сам Чернишов наголосив, що в підозрі та клопотанні про його арешт слідчі прописали склад злочинної групи, і його там немає.

Він підтвердив, що відвідував об’єкт, який фігурує у справі, бо був запрошений на певний «інтелектуальний клуб». Також Чернишов визнав що на аудіо лунає голос, схожий на його, але не підтверджував, що він є тим самим Че Геварою.

Чернишов заявив, що з більшістю фігурантів справи «не знайомий, не бачив і не знає їх, не має їхніх контактів, не спілкується і не планує спілкуватися». Закиди на свою адресу колишній посадовець відкидає.

Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні у межах розслідування про корупцію в енергетиці, також відомого як «Справа Міндіча».

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.

Прокурор САП також заявив, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці обговорювали пропозицію взяти з «каси» кошти на внесення застави за Чернишова за іншою справою — у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.