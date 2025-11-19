Парламент проголосував за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Ольги Гринчук. Окрім того, група народних депутатів від "Слуги народу" заявила про необхідність створення нової коаліції та нового уряду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Звільнення міністрів

Верховна Рада України 19 листопада 2025 року підтримала відставку двох міністрів.

Герман Галущенко звільнений з посади міністра юстиції. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Ольга Гринчук звільнена з посади міністра енергетики. Це рішення підтримали 315 парламентарів.



Заява про нову коаліцію та уряд

Представники фракції "Слуга народу" виступили із заявою, в якій закликали до створення нової коаліції та формування нового уряду. Текст заяви був опублікований народним депутатом Микитою Потураєвим.

У заяві йдеться про те, що "немає бути недоторканих", і всі фігуранти "справи Міндіча" мають бути негайно звільнені.

Народні депутати, що виступили із заявою, висловили повну підтримку Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Вони закликають до: