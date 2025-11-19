﻿
Війна

У Тернополі вже 19 жертв російської атаки

У Тернополі вже 19 жертв російської атаки

Кількість загиблих у Тернополі через ворожу ракетно-дронову атаку в ніч на середу зросло до 19.

"Близько сьомої години ранку росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Станом на 12:00 відомо про 19 загиблих осіб, ще 66 отримали поранення, серед них — 16 дітей", - повідомляє Нацполіція.

Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури, масштаби руйнувань уточнюються. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС, медики.

Психологи Нацполіції та інших профільних служб надають постраждалим психологічну допомогу та підтримку. На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Тернопільвійнаобстрілполіціяокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Французькі Rafale з'являться в Україні, ймовірно, за три роки, – Sky News
Полiтика 18.11.2025 23:12:43
Французькі Rafale з'являться в Україні, ймовірно, за три роки, – Sky News
Читати
НАТО пришвидшить перекидання військ до кордонів з РФ, – FT
Свiт 18.11.2025 22:49:36
НАТО пришвидшить перекидання військ до кордонів з РФ, – FT
Читати
Кембриджський словник оголосив слово 2025 року
Свiт 18.11.2025 22:26:07
Кембриджський словник оголосив слово 2025 року
Читати

Популярнi статтi