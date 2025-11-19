У Тернополі вже 19 жертв російської атаки

Кількість загиблих у Тернополі через ворожу ракетно-дронову атаку в ніч на середу зросло до 19.

"Близько сьомої години ранку росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Станом на 12:00 відомо про 19 загиблих осіб, ще 66 отримали поранення, серед них — 16 дітей", - повідомляє Нацполіція.



Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури, масштаби руйнувань уточнюються. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС, медики.

Психологи Нацполіції та інших профільних служб надають постраждалим психологічну допомогу та підтримку. На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби.

Фото: Нацполіція.