Війна

РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетики України

В Україні 19 листопада аварійні графіки замінили на графіки погодинних відключень електроенергії.

Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міненерго.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Фото: Міненерго .

 Автор: Галина Роюк

