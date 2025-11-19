﻿
Війна

Масована атака рф: понад 500 дронів та ракет, в Тернополі вже відомо про 10 загиблих

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні росія запустила по території України понад 470 ударних дронів та 48 ракет.

Внаслідок масованої атаки є десятки постраждалих. Зокрема, у Тернополі відомо про 10 загиблих та 37 поранених. Зазначено, що серед постраждалих – 12 дітей.

Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, десять людей загинуло.

Також стало відомо, що у Тернополі рівень хлору в повітрі перевищений у 6 разів, повідомили ОВА.

Містян закликають за можливості не виходити з дому та щільно зачинити вікна.

Раніше стало відомо, що у Тернополі внаслідок російської атаки зруйновано декілька багатоповерхівок.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Тернопільзагиблінічна атака рф
