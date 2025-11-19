У Києві вперше з часів незалежності в дитячих садках вистачає місць для всіх дітей

Вперше з моменту здобуття Україною незалежності, у Києві повністю вирішено проблему черг до дитячих садків. Наразі місць у закладах дошкільної освіти столиці вистачає для всіх дітей, які потребують зарахування.

Цю інформацію підтвердила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова. Вона зазначила, що попри позитивну динаміку у забезпеченні місцями, сфера дошкільної освіти стикається з низкою серйозних викликів.

За словами заступниці міністра, нинішня ситуація в дошкільній освіті характеризується трьома ключовими проблемами:

Дуже низькі зарплати – це ускладнює залучення та утримання кваліфікованого персоналу.

Вимоги безпеки – заклади дошкільної освіти не можуть функціонувати без належним чином облаштованих укриттів, що є критичним в умовах воєнного часу.

Демографічний спад – зниження народжуваності впливає на загальну кількість дітей дошкільного віку.

Це досягнення є значним кроком для столиці, проте воно відбувається на тлі структурних проблем, які потребують невідкладного вирішення для забезпечення високої якості дошкільної освіти.