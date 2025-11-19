В Україну йдуть дощі, мокрий сніг та морози

Синоптик Наталка Діденко повідомила про наближення холодної погоди та атмосферних фронтів, які принесуть опади та зниження температури. Фронти рухатимуться південною частиною України і спричинять вологу погоду в прилеглих регіонах.

У південній частині України, а також на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та в Кропивницькому з районами переважатиме волога погода. Очікуються дощі, які при нижчій температурі повітря можуть переходити у мокрий сніг.

Водночас, більшість західних та північних областей, а також Вінниччина та Полтавщина завтра, 19 листопада, будуть без істотних опадів.

Важлива хороша новина: сильний вітер, що спостерігався сьогодні, завтра вгомониться і послабшає до помірного. Лише в Криму та Приазов'ї ще очікуються сильні пориви.

19 листопада в Україні очікується холодна погода.

Температурний режим:

Найближчої ночі у західних та північних областях передбачається 0-4 градуси морозу.

На решті території вночі +2+6 градусів.

Вдень очікується +3+8 градусів.

Винятком стане Крим, де буде тепло, +10+14 градусів.

У Києві 19 листопада, на День працівників гідрометеорологічної служби, також буде холодно: вночі 1-3 градуси морозу, вдень +3+5 градусів. Опадів не передбачається, а сильний вітер вщухне.

Синоптик підкреслила, що загалом в Україну заходять холоди, хоча й з деякими коливаннями. Наприклад, 21 листопада очікується невелике потепління, і потім пару днів на сході буде тепліше. Проте загальна тенденція вказує на прихід холодної погоди.