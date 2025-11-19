﻿
Суспiльство

В Україну йдуть дощі, мокрий сніг та морози

В Україну йдуть дощі, мокрий сніг та морози

Синоптик Наталка Діденко повідомила про наближення холодної погоди та атмосферних фронтів, які принесуть опади та зниження температури. Фронти рухатимуться південною частиною України і спричинять вологу погоду в прилеглих регіонах.

У південній частині України, а також на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та в Кропивницькому з районами переважатиме волога погода. Очікуються дощі, які при нижчій температурі повітря можуть переходити у мокрий сніг.

Водночас, більшість західних та північних областей, а також Вінниччина та Полтавщина завтра, 19 листопада, будуть без істотних опадів.

Важлива хороша новина: сильний вітер, що спостерігався сьогодні, завтра вгомониться і послабшає до помірного. Лише в Криму та Приазов'ї ще очікуються сильні пориви.

19 листопада в Україні очікується холодна погода.

Температурний режим:

  • Найближчої ночі у західних та північних областях передбачається 0-4 градуси морозу.

  • На решті території вночі +2+6 градусів.

  • Вдень очікується +3+8 градусів.

  • Винятком стане Крим, де буде тепло, +10+14 градусів.

У Києві 19 листопада, на День працівників гідрометеорологічної служби, також буде холодно: вночі 1-3 градуси морозу, вдень +3+5 градусів. Опадів не передбачається, а сильний вітер вщухне.

Синоптик підкреслила, що загалом в Україну заходять холоди, хоча й з деякими коливаннями. Наприклад, 21 листопада очікується невелике потепління, і потім пару днів на сході буде тепліше. Проте загальна тенденція вказує на прихід холодної погоди.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

погодапохолоданняморозснігатмосферний фронт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росіяни використовували жителів Покровська як "живий щит", – СБУ
Війна 18.11.2025 20:31:24
Росіяни використовували жителів Покровська як "живий щит", – СБУ
Читати
20 листопада Умєров повернеться в Україну, – РНБО
Полiтика 18.11.2025 20:08:05
20 листопада Умєров повернеться в Україну, – РНБО
Читати
Знакова подія: ЗСУ продовжують успішно використовувати старі перевірені ATACMS
Війна 18.11.2025 19:47:17
Знакова подія: ЗСУ продовжують успішно використовувати старі перевірені ATACMS
Читати

Популярнi статтi