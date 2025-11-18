Знакова подія: ЗСУ продовжують успішно використовувати старі перевірені ATACMS

Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для точкового удару по військових об'єктах на території Росії.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

«Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності. Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою Батьківщину», – зазначають у ЗСУ.

Наголошується, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема комплексів АTACMS, триватиме.

Як повідомляв ForUA, у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

«Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий», – мовилося в повідомленні Генштабу.