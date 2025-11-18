﻿
Полiтика

Віце-премʼєру з питань відбудови Олексію Кулебі пропонують піти у відставку "за власним бажанням", - Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада завтра зранку може зібратися та розглянути відставку двох міністрів – енергетики Германа Галущенка та захисту довкілля Руслана Гринчука.

Про це депутат написав у своєму Телеграм-каналі.

За інформацією його джерел, найближчим часом також можуть оголосити відставку віце-премʼєра з питань відбудови Олексія Кулеби, якому, за словами Железняка, пропонують піти “за власним бажанням”. Він зазначив, що Кулеба може стати “наступним клієнтом НАБУ”, тому влада, ймовірно, вирішила не повторювати ситуації, які раніше виникали з міністрами Чернишовим та Галущенком.

Депутат додав, що, за оцінками його колег у парламенті, зараз ці кадрові рішення вже не зможуть загасити скандал, який триває.

Раніше повідомлялось, Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав рішення винести на розгляд парламенту питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка.

Нагадаємо, Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади очільниці Міністерства енергетики України.

 Автор: Богдан Моримух

НАБУЯрослав ЖелезнякГерман ГалущенкоОлексій КулебаСвітлана Гринчук
