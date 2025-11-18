﻿
Війна

Рашисти готували серію терактів у Дніпрі.

За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів, повідомляє СБУ.

Студент місцевого професійно-технічного училища шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів. 

Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки. 

Гроші на «переїзд» та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів. 

Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном. 

У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту. 

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки. 

Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф. 

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДніпротерактагентокупанти
