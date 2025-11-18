﻿
Війна

Російські окупанти продовжують вбивати мешканців Чернігівщини

Російські окупанти продовжують вбивати мешканців Чернігівщини

Внаслідок атаки російських дронів у ніч на 18 листопада у Городні загинули дві жінки.

"Сьогоднішня нічна атака по Городні забрала два життя. Загинули цивільні жінки 75 і 72 років - місцеві жительки. Щирі співчуття родинам. Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Займання ліквідували вогнеборці", - повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За минулу добу на Чернігівщині було 11 обстрілів – 23 вибухи.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЧернігівська областьобстрілокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нові правила виїзду: хто з чоловіків втратить право перетинати кордон
Суспiльство 18.11.2025 08:22:04
Нові правила виїзду: хто з чоловіків втратить право перетинати кордон
Читати
Стало відомо, хто може стати новим міністром енергетики
Енергетика 18.11.2025 07:48:09
Стало відомо, хто може стати новим міністром енергетики
Читати
Винищувачі Rafale для України: що це за літаки та як вони змінять ситуацію на фронті
Війна 18.11.2025 07:25:32
Винищувачі Rafale для України: що це за літаки та як вони змінять ситуацію на фронті
Читати

Популярнi статтi