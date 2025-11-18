Російські окупанти продовжують вбивати мешканців Чернігівщини

Внаслідок атаки російських дронів у ніч на 18 листопада у Городні загинули дві жінки.

"Сьогоднішня нічна атака по Городні забрала два життя. Загинули цивільні жінки 75 і 72 років - місцеві жительки. Щирі співчуття родинам. Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Займання ліквідували вогнеборці", - повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За минулу добу на Чернігівщині було 11 обстрілів – 23 вибухи.

Фото: ДСНС.