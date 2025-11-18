﻿
Економіка

Санкції США вдарили по доходах РФ

Санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефти" і "Лукойлу" вже скорочують доходи Росії від нафти і призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що аналіз початкового впливу санкцій, оголошених 22 жовтня, показав, що вони мають бажаний ефект у вигляді зниження доходів Росії за рахунок зниження ціни на російську нафту і, отже, можливості країни фінансувати військові дії проти України, повідомляє Reuters.

Аналіз OFAC показав, що кілька основних сортів російської нафти продавалися за найнижчими за останні роки цінами, і зазначив, що майже десяток великих індійських і китайських покупців російської нафти оголосили про намір призупинити закупівлі російської нафти з поставками в грудні.

Дані LSEG Workspace від понеділка показали, що еталонна нафта Urals, завантажена в Новоросійську, 12 листопада торгувалася по 45,35 долара за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року.

На той час Росія тільки починала збирати "тіньовий флот" танкерів, щоб уникнути встановленого G7 обмеження ціни в 60 доларів за барель, введеного в грудні 2023 року.

Впроваджені у жовтні санкції США встановлюють термін до 21 листопада для компаній, щоб припинити співпрацю з "Роснефтью" і "Лукойлом".

Порушники можуть бути відключені від фінансової системи, що базується на доларі.

Двома найбільшими покупцями російської нафти є Китай та Індія.

Популярнi статтi