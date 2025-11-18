﻿
Уряд Німеччини вирішив скоротити виплати українським біженцям

"Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже узгоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня її також буде ухвалено на засіданні федерального уряду, і вона діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року", - повідомив голова німецького МВС Олександр Добриндт.

Зміни передбачають, що новоприбулі українці більше не отримуватимуть соціальну допомогу для громадян (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат за законом про виплати шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz), повідомляє DW.

Прибулих з України також зобов'яжуть намагатися шукати роботу.

"Якщо не буде зроблено жодних зусиль для працевлаштування в Німеччині, тоді відбуватимуться подальші скорочення виплат", – пояснив Добріндт.

Влада проводитиме перевірку майна, тож на соцдопомогу зможуть очікувати лише ті, хто не має власних активів.

"Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку", – додав Добріндт.

