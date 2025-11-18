Вже 5 мільйонів українців подали заявку на отримання 1000 грн в рамках урядової програми "Зимова підтримка". Кошти почнуть надходити на картки протягом 10 днів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми Зимова підтримка, зокрема 951 613 заявки подано на дітей", — написала вона у Telegram.

За її словами, кошти надійдуть протягом 10 днів з моменту подання заявки.

Деталі програми "Зимова підтримка"

Можливість подати заявку на отримання 1 тис. грн урядової допомоги була запущена з 15 листопада до 24 грудня. Це можна зробити у застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Допомогу можна витратити на:

комунальні послуги;

ліки;

продукти українського виробництва;

поштові послуги;

книги;

благодійність і донати Силам оборони.

Допомогу заборонено використовувати для придбання підакцизних товарів, а також знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує, що загалом 10 до 14 млн громадян отримають одноразову грошову допомогу у 1 тис. грн. Очікувані витрати на програму "Зимова підтримка" становлять 14 млрд грн.

Крім 1000 грн, у пакеті зимової підтримки також заплановано: