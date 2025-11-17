Лувр закрив галерею античного мистецтва через проблеми зі стійкістю будівлі

Адміністрація Лувру у понеділок, 17 листопада, тимчасово закрила для відвідувачів галерею античного мистецтва через занепокоєння станом будівлі, повідомляє AFP.

За інформацією музею, доступ до Галереї Кампаньї на першому поверсі обмежено на час перевірки через "особливу нестійкість деяких балок", що підтримують верхній поверх південного крила будівлі.

У Луврі пояснили, що через складну архітектурну конструкцію та проведені у 1930-х роках структурні та оздоблювальні роботи підлога другого поверху цього крила має слабкі місця.

Галерея Кампаньї названа на честь італійського колекціонера XIX століття Джамп’єтро Кампаньї та містить понад тисячу глиняних скульптур доби Стародавньої Греції.