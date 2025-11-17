﻿
Свiт

Лувр закрив галерею античного мистецтва через проблеми зі стійкістю будівлі

Лувр закрив галерею античного мистецтва через проблеми зі стійкістю будівлі

Адміністрація Лувру у понеділок, 17 листопада, тимчасово закрила для відвідувачів галерею античного мистецтва через занепокоєння станом будівлі, повідомляє AFP.

За інформацією музею, доступ до Галереї Кампаньї на першому поверсі обмежено на час перевірки через "особливу нестійкість деяких балок", що підтримують верхній поверх південного крила будівлі.

У Луврі пояснили, що через складну архітектурну конструкцію та проведені у 1930-х роках структурні та оздоблювальні роботи підлога другого поверху цього крила має слабкі місця.

Галерея Кампаньї названа на честь італійського колекціонера XIX століття Джамп’єтро Кампаньї та містить понад тисячу глиняних скульптур доби Стародавньої Греції.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ФранціямузейПарижЛувр
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

МЗС України "подякувало" грузинській владі за допомогу агресору в обході санкцій
Полiтика 17.11.2025 18:00:40
МЗС України "подякувало" грузинській владі за допомогу агресору в обході санкцій
Читати
ВАКС обирає запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову
Суспiльство 17.11.2025 17:45:53
ВАКС обирає запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову
Читати
Щось негаразд у нас в енергетиці: на ХАЕС протягом трьох років не можуть відремонтувати турбіну
Енергетика 17.11.2025 17:34:57
Щось негаразд у нас в енергетиці: на ХАЕС протягом трьох років не можуть відремонтувати турбіну
Читати

Популярнi статтi