Головний детектив у "справі Міндіча" Олександр Абакумов закликав усіх задіяних у корупційних схемах "Енергоатому" самостійно почати співпрацювати зі слідством. Інакше, за його словами, НАБУ прийде до них з обшуками. Водночас у самому НАБУ натякнули, що мають у своєму розпорядженні набагато більшу кількість записаних розмов фігурантів справи, ніж було опубліковано.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він зазначив: за словами Абакумова:

Добровільна співпраця зі слідством таким компаніям "зарахується".

Усі задіяні в корупційних схемах "Енергоатому" контрагенти задокументовані.

"Порадив (Абакумов контрагентам. – Ред.) самим прийти в НАБУ. Каже, що це буде вітатися слідством. Якщо ні, то альтернатива від детективів: тоді ми йдемо до вас з обшуками", – йдеться в повідомленні.

Сам же Абакумов на засіданні тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки щодо "МіндічГейту" (пов'язаного з бізнесменом Тимуром Міндічем корупційного скандалу в "Енергоатомі") натякнув: НАБУ має набагато більше записаних розмов фігурантів справи, ніж було опубліковано минулого тижня.

"Ми опублікували одну розмову, а в нас вона не одна", – сказав Абакумов.

Водночас, розповів Железняк, в.о. голови правління "Енергоатому" – Павло Ковтонюк – опинився в закордонному відрядженні. За словами нардепа, той "сховався за головним бухгалтером і начальником відділу із запобігання корупції".

"Довелося пояснити, що цей рівень представництва, м'яко кажучи, не відповідає масштабу корупції на держпідприємстві, яке викрило НАБУ. Тому чекаємо Павла Ковтонюка (на засіданні ТСК. – Ред.) наступного разу", – розповів Железняк.

Як відомо, у частині записів, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч обговорював консервацію певного будівництва, в яке щомісяця вливали сотні тисяч доларів. За даними розслідувачів, йдеться про розкішне котеджне містечко в Козині під Києвом, на зведенні якого ексміністр єдності Олексій Чернишов отримував сотні тисяч готівкою від "енергетичного бек-офісу" того ж таки Міндіча.