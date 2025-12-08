Глава держави вірить, що ЄС знайде фінансове рішення для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Євросоюзу ухвалення фінансового рішення на користь України, незалежно від того, чи це буде репараційний кредит, чи інший формат допомоги.

Про це він сказав перед вильотом до Брюсселя, де заплановані зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Антоніу Коштою та Генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє Офіс Президента.

За словами Зеленського, ключові європейські лідери усвідомлюють: Україна не зможе обійтися без фінансової підтримки.

"Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе", — наголосив президент.

Він підкреслив, що джерело фінансування залежатиме від узгодженої позиції країн-членів ЄС. Це може бути як репараційний кредит, так і альтернативні механізми, що їх союз готовий запропонувати.

"Ми розраховуємо на ці гроші… чи це буде репараційний loan, або це буде альтернатива — залежить від єдності Європи", — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що більшість європейських лідерів підтримують ідею використання заморожених російських активів на користь України — для відбудови чи для забезпечення армії, якщо війна триватиме.

"Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання… А вже джерело цих грошей — це питання до Європи", — резюмував Зеленський.