Війна

Зеленський та Макрон підписали «історичну» декларацію

Президент Володимир Зеленський та президент Емманюель Макрон підписали у Франції декларацію про наміри щодо посилення обороноздатності України.

Зеленський і Макрон підписали декларацію про наміри щодо "співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання", повідомляє "Європейська правда".

Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле на фоні літаків та засобів протиповітряної оборони.

Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

УкраїнаФранціяМакронЗеленський
