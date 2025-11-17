Зеленський та Макрон підписали «історичну» декларацію

Президент Володимир Зеленський та президент Емманюель Макрон підписали у Франції декларацію про наміри щодо посилення обороноздатності України.
Зеленський і Макрон підписали декларацію про наміри щодо "співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання", повідомляє "Європейська правда".
Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле на фоні літаків та засобів протиповітряної оборони.
Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale
Фото: скріншот.Автор: Галина Роюк