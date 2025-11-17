﻿
Суспiльство

Навчання під сиренами: учениця із Запоріжжя стала четвертою на планеті у конкурсі знавців мозку

Навчання під сиренами: учениця із Запоріжжя стала четвертою на планеті у конкурсі знавців мозку

Учениця із Запоріжжя Анастасія Лисенко виборола четверте місце на міжнародному конкурсі з нейронаук серед старшокласників International Brain Bee 2025. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Анастасія, учениця Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Козацький ліцей», продемонструвала високий рівень знань у фіналі змагання. Учасники конкурсу змагалися у знаннях з анатомії, нейрофізіології та діагностики неврологічних захворювань.

Перед виходом на світовий рівень школярка стала переможницею національного етапу Ukrainian Brain Bee, що й дало їй право представляти Україну на міжнародній арені.

За підсумками International Brain Bee, Анастасія Лисенко здобула запрошення до програми IBB NextGen, яка відбудеться у межах найбільшого європейського наукового форуму у сфері нейронаук — FENS Forum 2026.

Крім того, вона отримала престижну відзнаку Cajal Club Neural Progenitor Award. Ця нагорода присуджується за глибоке розуміння структури та функцій кори головного мозку.

У Міністерстві освіти і науки України наголосили, що Настя навчається у Запоріжжі — місті, яке постійно перебуває під обстрілами. МОН подякувало Анастасії, її наставникам та усім, хто продовжує підтримувати розвиток української позашкільної освіти.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Запоріжжяконкурсмозокшколярка
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Imangali Tasmagambetov and Kenes Rakishev will be included in the sanctions lists of the EU, Ukraine, and the UK, following their appearance in the Myrotvorets database
Свiт 17.11.2025 09:16:24
Imangali Tasmagambetov and Kenes Rakishev will be included in the sanctions lists of the EU, Ukraine, and the UK, following their appearance in the Myrotvorets database
Читати
Імангалі Тасмагамбетов і Кенес Ракишев: з бази Миротворця під санкції ЄС, України та Британії
Свiт 17.11.2025 09:10:53
Імангалі Тасмагамбетов і Кенес Ракишев: з бази Миротворця під санкції ЄС, України та Британії
Читати
"Бойове хрещення": Український наземний робот-камікадзе ліквідував російських піхотинців
Війна 17.11.2025 08:48:20
"Бойове хрещення": Український наземний робот-камікадзе ліквідував російських піхотинців
Читати

Популярнi статтi