Навчання під сиренами: учениця із Запоріжжя стала четвертою на планеті у конкурсі знавців мозку

Учениця із Запоріжжя Анастасія Лисенко виборола четверте місце на міжнародному конкурсі з нейронаук серед старшокласників International Brain Bee 2025. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Анастасія, учениця Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Козацький ліцей», продемонструвала високий рівень знань у фіналі змагання. Учасники конкурсу змагалися у знаннях з анатомії, нейрофізіології та діагностики неврологічних захворювань.

Перед виходом на світовий рівень школярка стала переможницею національного етапу Ukrainian Brain Bee, що й дало їй право представляти Україну на міжнародній арені.

За підсумками International Brain Bee, Анастасія Лисенко здобула запрошення до програми IBB NextGen, яка відбудеться у межах найбільшого європейського наукового форуму у сфері нейронаук — FENS Forum 2026.

Крім того, вона отримала престижну відзнаку Cajal Club Neural Progenitor Award. Ця нагорода присуджується за глибоке розуміння структури та функцій кори головного мозку.

У Міністерстві освіти і науки України наголосили, що Настя навчається у Запоріжжі — місті, яке постійно перебуває під обстрілами. МОН подякувало Анастасії, її наставникам та усім, хто продовжує підтримувати розвиток української позашкільної освіти.