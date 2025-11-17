Зеленський і Макрон укладуть велику угоду на постачання літаків та систем ППО

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 17 листопада 2025 року, мають намір укласти важливу угоду щодо оборонного постачання.

Як повідомляє агентство Reuters, очікується, що пакет домовленостей охоплюватиме 10-річну авіаційну угоду щодо французьких винищувачів Rafale, а також надання додаткових зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу SAMP/T.

Ця угода має значно посилити українську протиповітряну оборону та потенціал військово-повітряних сил у довгостроковій перспективі.

Раніше стало відомо, чому Трамп охолонув до мирного врегулювання по Україні.