﻿
Війна

СБУ затримала зрадницю на Сумщині

СБУ затримала зрадницю на Сумщині

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Сумщині.

Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори, повідомляє СБУ.

Агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. 

Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти. 

Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки». 

Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.  

Вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. 

У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості. 

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали. 

Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони. 

Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. 

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаСумська областьагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Грузія звиниватила українську владу у невдячності
Полiтика 17.11.2025 12:52:46
Грузія звиниватила українську владу у невдячності
Читати
Диверсанти підірвали залізницю, якою йшла допомога для України - Туск
Свiт 17.11.2025 12:30:28
Диверсанти підірвали залізницю, якою йшла допомога для України - Туск
Читати
У світі почалася нова гонка озброєнь між США, Китаєм та РФ — WSJ
Дайджест 17.11.2025 12:15:01
У світі почалася нова гонка озброєнь між США, Китаєм та РФ — WSJ
Читати

Популярнi статтi