СБУ затримала зрадницю на Сумщині

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Сумщині.

Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори, повідомляє СБУ.



Агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти.



Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки».



Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.



Вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.



У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості.



Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.



Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони.



Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.