Орбан заявив про безперспективність перемоги України у війні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росія продовжить окупацію східної української території Донецької області, якщо «не станеться диво». Він назвав це «реальністю», з якою, на його думку, доведеться змиритися.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю для видання Politico.

Глава угорського уряду також висловив думку, що в України «немає шансів» виграти війну з Росією, а фінансова допомога Києву є даремною.

«Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і… маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», — додав угорський прем’єр.

Раніше Орбан заявляв, що ні Росія, ні Україна не прагнуть миру, і тому інші держави повинні примусити обидві країни припинити бойові дії.

Він наголосив, що найважливіше питання для нього — чи зможуть угорці залишитися осторонь від цього конфлікту. На думку Орбана, все що він зробив за 15 років свого безперервного прем’єрства від 2010 року, дає Угорщині шанс уникнути втягнення у війну.