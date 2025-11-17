У Києві знайдено втрачені мури Флорівського монастиря

Співробітникам Державного історико-архітектурного заповідника (ДІАЗ) "Стародавній Київ" та членам команди громадської організації "Україна Інкогніта" вдалося наново віднайти й локалізувати мури Флорівського монастиря, що колись оточували обитель.

Фрагмент стіни розташований на Замковій горі та має довжину близько 30 метрів.

"Радянським варварам не вдалося розібрати цей фрагмент через складний рельєф — неймовірний крутосхил, яким нам довелося рухатися ледь не на чотирьох, а місцями й справді на чотирьох кінцівках", — розповів очільник заповідника Роман Маленков.

Крім очікуваного муру, дослідники знайшли ніде не описані склепіння над проходами у невідомі підземні простори. Вони можуть бути як господарськими льохами, так і склепами-гробівцями, адже тут був монастирський цвинтар. Також не виключено, що це колектори для відведення талої та дощової води.

Дослідники додали, що під час огляду пам'ятки було знайдено підтвердження того, що стіну зведено у 1840-х роках — про це свідчать клейма на цеглі з написом "КП 1843".

Як повідомив Роман Маленков, віднайдені рештки муру планується детально дослідити, обміряти та нанести на карту. Також будуть вивчені прилеглі підземелля.