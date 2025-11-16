Понад 10 російських областей і республік зіткнулися з проблемами в роботі інтернету

Користувачі в Ярославській, Владімірській, Івановській і Костромській областях Росії 15 листопада почали скаржитися на масштабні збої у роботі домашнього дротового інтернету від «Ростелекому», повідомило російське видання «Комерсант».

Жителі Ярославської області Росії розповідали, що інтернет зник вдень у суботу і надвечір так і не з’явився. Проблеми також торкнулися кабельного телебачення. Аналогічні скарги надходили із сусідніх регіонів.

У ярославській філії «Ростелекому» заявили про аварію «з вини третіх осіб». У владімірській філії уточнили, що був пошкоджений магістральний провід на території Ярославської області РФ.

У Владімірській області Росії, де з середини серпня вимкнений мобільний інтернет, збій у мережі став «особливо чутливим», передає «Зебра ТВ».

До вечора суботи зв’язок почав поступово відновлюватися, але вранці в неділю на перебої з дротовим інтернетом поскаржилися жителі інших регіонів Росії. Загалом з проблемами в роботі інтернету зіткнулися більше ніж 10 російських областей і республік.

За даними Digital Report, збій відрізнявся від типових аварій: у багатьох користувачів доступ не зник повністю, а виявився обмеженим – відкривалися лише сайти з так званого «білого списку» – переліку сервісів і ресурсів, доступних під час відключень мобільного інтернету в Росії з міркувань безпеки.

«Характер збою, при якому фільтрація трафіку працює, а доступ – ні, вказує на складніші процеси, ніж просто обрив кабелю», – йдеться у повідомленні видання.

Як стверджують у Digital Report, подібна вибірковість доступу – зі збереженням «білого списку» – є одним зі сценаріїв, передбачених російським законодавством про «суверенний Рунет». Він передбачає встановлення на мережах операторів спеціального обладнання для глибокої фільтрації та маршрутизації трафіку. Ця система, керована Роскомнаглядом, призначена для ізоляції Рунету від зовнішніх загроз, але також дозволяє обмежувати доступ до ресурсів усередині країни.

При цьому видання не вказує, звідки має інформацію про доступ до «білого списку».