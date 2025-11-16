Сили оборони уразили НПЗ у Самарській області РФ, - Генштаб

Сили оборони України уразили Новокуйбишевській нафтопереробний завод у Самарській області РФ, а також базу зберігання дронів та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що внаслідок ударів по Новокуйбишевському НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь ураження та збитків уточнюється.

Щорічний об’єм переробки нафти цим підприємством якого складає 8,8 мільйона тонн. НПЗ виробляє понад 20 різновидів товарної продукції та залучений до забезпечення російських військ. Завод є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Окрім того, Сили оборони уразили базу зберігання безпілотників підрозділу армії РФ "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі ЗСУ також уточнили результати ураження НПЗ "Рязанський", по якому українські військові вдарили 15 листопада. Внаслідок атаки пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.