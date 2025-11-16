Росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, а на Одещині пошкодили сонячну електростанцію

Учора вдень ворожі "герані" атакували енергообʼєкт у Ніжині, внаслідок чого низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над відновленням, роботи тривають досі.

Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.

"Безпілотник знову вдарив по Семенівці — пошкоджена адмінбудівля. У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури", — повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

Рашисти в ніч проти 16 листопада атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом була енергетична інфраструктура.

Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та інші державні структури.

Так, російські безпілотники знову пошкодили обʼєкти енергетики, серед них є сонячна електростанція.