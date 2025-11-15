У Росії заборонили книгу цьогорічного лауреата Нобелівської премії

Книгу цьогорічного лавреата Нобелівської премії з літератури заборонили в Росії. Після отримання Ласло Краснагоркаї Нобелівської премії навіть угорська влада висловила свою радість досить помірковано. Автор став відомим як опонент чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тепер виявляється, що його творчість та погляди не подобаються і в Росії. Одне з оповідань автора «На нас упав ангел» більше не можна буде придбати в цій країні.

Релігійно-націоналістична організація «Сорок Сороков» подала протест проти книги. Ініціатори клопотання про заборону її продажу звинувачують угорського письменника в тому, що він називає російських солдатів «орками» та висловлює «надмірно проукраїнські» погляди. Організація вважає, що такі публікації «неприйнятні для російської громадської думки».

У заяві для угорської преси Ольга Серебрянная, російська перекладачка книг лавреата Нобелівської премії, висловила думку, що ця справа має на меті допомогти організації «Сорок Сороков» посісти місце в політичній свідомості росіян. Вона зазначила, що автор не дуже популярний у Росії. Один з його найвідоміших творів, «Меланхолія опору», був опублікований лише у 2000 примірниках.