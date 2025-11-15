Угорщина використає свою частку з Європейського фонду миру для підтримки Лівану, а не України

Угорщина використає свою частку з Європейського фонду миру для підтримки ліванської армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Так, під час зустрічі із міністром закордонних справ Лівану Юссефом Раджі угорський глава дипломатії наголосив, що національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході.

А стабільність Лівану, продовжив Сіярто, є ключем до безпеки в цьому регіоні.

«Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку Збройних сил Лівану», — заявив глава угорського МЗС.

Зазначимо, що ще в лютому Сіярто повідомляв, що Будапешт підтримає фінансово ліванську армію «замість того, щоб відправляти зброю в Україну».

Угорщина неодноразово використовувала своє право вето для блокування або затримки важливих рішень ЄС, що стосуються фінансової та військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти Росії.

Угорський уряд та підконтрольні йому ЗМІ поширюють наративи, які перегукуються з російською пропагандою, звинувачуючи Україну та Захід у продовженні війни та її негативних наслідках для економіки Угорщини. Орбан також заявляв, що "це не наша війна".