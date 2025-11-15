Вдова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році стала сьомою жертвою атаки на Київ 14 листопада

Жінка, яка з важкими опіками була госпіталізована після атаки російського дрона на Деснянський район Києва в ніч на 14 листопада та померла в суботу вранці, виявилася Наталею Ходемчук – дружиною старшого оператора головного циркуляційного насоса 4-го енергоблока реакторного цеху Чорнобильської АЕС Валерія Ходемчука, який загинув 26 квітня 1986 року та став першою жертвою аварії.

"Не було шансів врятувати Наталію Ходемчук. Удову першої жертви аварії на ЧАЕС, Валерія Ходемчука, який так і лишився під завалами 4 енергоблока у 1986-ому. В її будинок влучив шахед, сталася пожежа, страшні опіки +супутні хвороби… Пані Наталія стала сьомою жертвою комбінованого масованого обстрілу по Україні", - повідомила журналістка телеканалу 1+1 Анастасія Нагорна у Facebook.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про те, що літня жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва російськими окупантами в ніч на 14 листопада, померла у лікарні в суботу вранці і стала сьомою жертвою ворожої атаки на столицю, не уточнивши її імені.

У п'ятницю повідомлялося про шістьох загиблих (всі – з одного багатоповерхового будинку житловому масиві Виґурівщина-Троєщина в Деснянському районі столиці) та 36 постраждалих по всьому місту. Ввечері в п'ятницю повідомлялося, що шестеро постраждалих лишаються в лікарнях, п'ятеро з них у важкому стані.