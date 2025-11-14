Рух вантажних потягів ворога зупинено через підрив на Транссибі

На Транссибірській магістралі в Хабаровському краї пролунав вибух, який повністю зупинив рух вантажних поїздів ворога.

13 листопада поблизу Сосновки під укіс пішов російський вантажний ешелон — результат спецоперації Головного управління розвідки.

Детонація розірвала полотно та зірвала вагони, перетворивши ділянку залізниці на непридатний для руху хаос металу й щебеню.

На відео видно момент підготовки підриву — від монтажу заряду до контрольованого вибуху, який зніс логістичний коридор РФ.

Транссиб — головна траса постачання зброї та боєприпасів, включно з вантажами з КНДР. Саме тому ця гілка є критичною для кремлівського фронту.

Удар ГУР поставив під сумнів здатність спецслужб РФ захистити стратегічну інфраструктуру навіть у глибині власної території.

Пошкодження магістралі означає зриви графіків, затримки військових колон і додаткове навантаження на обхідні гілки, які вже працюють на межі.

“Російська логістика знову виявилась безпорадною перед плановою роботою українських розвідників, які методично «розбирають» артерії ворога”, – заявляють в Головному управлінні розвідки МО України.

Закладена на маршруті слідування ешелону вибухівка. Джерело: ГУР МО

Операція стала ще одним кроком у системному знищенні транспортних можливостей РФ — і демонструє, що ГУР діє далеко й точно, додали в управлінні.