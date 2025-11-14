﻿
Війна

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт - другий за величиною центр експорту нафти в РФ

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт - другий за величиною центр експорту нафти в РФ

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт «Новоросійськ» — другий за величиною центр експорту нафти в РФ.

Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа. 

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУРФпортНоворосійськекспорт нафти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Король Чарльз III святкує 77-річчя: найдовший шлях до трону та життя, сповнене скандалів
Культура 14.11.2025 11:32:25
Король Чарльз III святкує 77-річчя: найдовший шлях до трону та життя, сповнене скандалів
Читати
Політична криза та бої без пауз: Україна готується до «нескінченної війни»
Головне 14.11.2025 11:13:07
Політична криза та бої без пауз: Україна готується до «нескінченної війни»
Читати
Війна «не за території»: Лавров вкотре підтвердив абсурдність вимог до Києва
Головне 14.11.2025 10:53:56
Війна «не за території»: Лавров вкотре підтвердив абсурдність вимог до Києва
Читати

Популярнi статтi