СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт - другий за величиною центр експорту нафти в РФ

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт «Новоросійськ» — другий за величиною центр експорту нафти в РФ.

Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.