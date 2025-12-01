Медики знайшли несподівану причину облисіння

Нове дослідження, проведене іранською дослідницькою групою, виявило значний зв'язок між неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та андрогенетичною алопецією — найпоширенішою формою випадіння волосся. Результати, опубліковані в журналі «Scientific Reports», свідчать про те, що успішне лікування НАЖХП може допомогти запобігти випадінню волосся, особливо у групах підвищеного ризику.

Жирова хвороба печінки створює навантаження на здоров'я

Метаболічна жирова хвороба печінки, або НАЖХП, є поширеним захворюванням, яке часто залишається невиявленим. У довгостроковій перспективі вона може суттєво погіршити здоров'я та збільшити ризик передчасної смерті. Дослідники припускають, що НАЖХП пов'язана з надлишком андрогенів, який, у свою чергу, може впливати на розвиток андрогенетичної алопеції.

Чи є зв'язок з випадінням волосся?

Для вивчення потенційного зв'язку команда дослідників проаналізувала дані 7993 дорослих віком від 35 до 70 років. Згідно з їхніми звітами, андрогенетична алопеція була виявлена у 6004 учасників, а 2736 страждали від НАЖХП.

Ризик випадіння волосся значно зростає

Аналіз даних показав, що НАЖХП пов'язана із загальним збільшенням ризику андрогенетичної алопеції на 31 відсоток.

Збільшення ризику було особливо вираженим у жінок (на 62 відсотки вище). Крім того, підвищений ризик спостерігався у людей з високим споживанням вуглеводів (на 45 відсотків вище) та низькою фізичною активністю (на 48 відсотків вище).

Зв'язок між НАЖХП та андрогенетичною алопецією зберігався навіть після врахування інших відомих факторів ризику, таких як споживання жирів, білків, клітковини, інсулінорезистентність та запальний статус.

Лікування жирової дистрофії печінки може запобігти випадінню волосся

Таким чином, неалкогольна жирова хвороба печінки суттєво пов'язана з найпоширенішою формою випадіння волосся. Виходячи з цього, дослідники припускають, що успішне лікування НАЖХП, наприклад, шляхом зміни раціону або збільшення фізичних вправ, може також значно зменшити ризик випадіння волосся, особливо у найбільш схильних до ризику осіб.