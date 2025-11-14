﻿
Війна

Іноземець коригував удари ворога по двох областях України

Іноземець коригував удари ворога по двох областях України

Контррозвідка СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях.

Головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б рашистам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах, повідомляє СБУ.

Затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині. 

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. 

Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС. 

Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони. 

Під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів. 

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій. 

Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.  

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану); 
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти тиснуть під Куп’янськом: ще один населений пункт втрачено
Головне 14.11.2025 08:14:07
Окупанти тиснуть під Куп’янськом: ще один населений пункт втрачено
Читати
США розпочали військову операцію проти Венесуели
Свiт 14.11.2025 07:55:49
США розпочали військову операцію проти Венесуели
Читати
Пекельна ніч у Києві: десятки постраждалих, численні пожежі та руйнування в багатьох районах столиці
Головне 14.11.2025 07:15:14
Пекельна ніч у Києві: десятки постраждалих, численні пожежі та руйнування в багатьох районах столиці
Читати

Популярнi статтi