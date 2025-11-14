Іноземець коригував удари ворога по двох областях України

Контррозвідка СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях.

Головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б рашистам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах, повідомляє СБУ.



Затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині.



У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.



Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони.



Під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.



Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.



Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.