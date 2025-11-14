Окупанти тиснуть під Куп’янськом: ще один населений пункт втрачено

Ворог просунувся в районі Куп’янського напрямку та зайняли Степову Новоселівку на Харківщині. Про це свідчать актуальні дані аналітичного ресурсу DeepState, який фіксує зміни на лінії зіткнення.

За інформацією аналітиків, окупаційні сили також мають локальні тактичні успіхи на декількох інших ділянках фронту. Зокрема, спостерігається подальше просування російських підрозділів у районах Солодкого та Новоуспенівського, де ситуація залишається напруженою та динамічною.

Фіксоване просування свідчить про те, що російські війська продовжують тиснути на українську оборону в зоні активних бойових дій, намагаючись покращити свої позиції й створити передумови для подальших наступальних дій. Українські сили оборони, водночас, утримують ключові рубежі та стримують ворога, не допускаючи масштабного прориву.

Куп’янський напрямок залишається одним із найбільш складних на фронті через постійні спроби росіян розширити свою зону контролю та підійти ближче до логістично важливих українських позицій.

Офіційні українські військові відомства наразі не коментували останні зміни на цій ділянці.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.