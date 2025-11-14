Війна «не за території»: Лавров вкотре підтвердив абсурдність вимог до Києва

Кремль послідовно підтверджує свої початкові воєнні вимоги щодо України, які включають запровадження «нейтралітету», усунення легітимної влади та встановлення проросійського уряду. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Україні має на меті «надійно гарантувати безпеку Росії» та «зірвати плани НАТО та ЄС», перетворивши Україну на «маріонеткову державу», повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв’ю Лаврова італійському виданню Corriere della Sera, яке нібито опубліковано в повному обсязі російським МЗС.

Аналітики зазначають, що Лавров підкреслив: «Війна в Україні — це не війна за територію і не спроба повернути Україну до сфери впливу Росії». Водночас він повторив вимогу, що Україна повинна погодитися на «нейтралітет» і дотримуватися міжнародних угод, визнаних Росією, що фактично позбавляє країну суверенітету, доки вона не підпорядкується цим вимогам.

За оцінкою ISW, інтерв’ю Лаврова було спрямоване на те, щоб донести ці меседжі до європейської аудиторії та переконати Захід припинити підтримку України в її обороні від російської агресії.

Як повідомляло раніше ForUa, колективний Захід атакує Росію рестрикціями.