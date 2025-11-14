США розпочали військову операцію проти Венесуели

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про початок масштабної операції проти наркокартелів у західній півкулі. «Сьогодні я оголошую про початок операції "Південний спис". Ця місія, очолювана Об'єднаною оперативною групою "Південний спис" і Південним командуванням збройних сил США (Southcom), захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів із нашої півкулі й оберігає нашу Батьківщину від наркотиків, що вбивають наших людей», — написав міністр війни США Піт Гегсет. Він додав, що західна півкуля є «районом Америки», на який поширюється юрисдикція операції.

За словами американської адміністрації, кожного року у США зростає кількість смертей від наркотиків, зокрема через опіоїд фентаніл. Саме ця речовина стала одним із головних приводів для введення мит проти Китаю через недостатні дії Пекіна у боротьбі з поставками прекурсорів.

Окрім фентанілу, серйозну загрозу становлять кокаїн, його дешевший варіант «крек», а також інші заборонені речовини, популярність яких у США зростає. Особлива увага адміністрації Трампа приділяється Венесуелі, яку вважають одним із головних постачальників наркотиків до країни.

Ще у серпні Дональд Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями. Цей крок має на меті посилити боротьбу з наркотерористами і захистити населення США від загрозливих наркотиків.

Пентагон уже приступив до виконання завдань операції «Південний спис», а її масштаби і конкретні дії поки що тримаються в секреті через міркування безпеки.

Як повідомляло раніше ForUa, у Трампа визначилися з потенційними цілями для авіаударів по Венесуелі.