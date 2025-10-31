У Трампа визначилися з потенційними цілями для авіаударів по Венесуелі, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа визначила потенційні цілі для авіаударів у Венесуелі.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо наказу про наземні удари по Венесуелі. Однак у США вже планують, що потенційна повітряна кампанія буде зосереджена на цілях, що «перебувають у центрі зв’язку між наркобандами та режимом президента Венесуели Ніколаса Мадуро».

За словами одного із чиновників, потенційні цілі включають порти й аеропорти, контрольовані військовими, які нібито використовуються для торгівлі наркотиками, зокрема військово-морські об'єкти та злітно-посадкові смуги.

Протягом останніх тижнів американські медіа пишуть про можливість наземних ударів США по Венесуелі. Так, США збільшили кількість військових кораблів, літаків та військ у Карибському басейні із заявленою метою боротьби з наркотиками, а також завдали авіаударів по кількох човнах, які, як стверджує Трамп, перевозили наркотики до Сполучених Штатів у міжнародних водах із Венесуели.

За даними Washington Post, біля Венесуели фіксували «Нічних сталкерів» — елітний 160 авіаційний полк спеціального призначення армії США. Із чого медіа роблять висновок, що адміністрація Трампа «непомітно готує основу для потенційних військових дій у Венесуелі».

Перед цим Білий дім розпочав інформкампанію, представляючи Мадуро як керівника наркокартелів у Венесуелі, яка прагне «затопити» США наркотиками.

Тим часом сам Мадуро звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі й нагадав, що в його країни є 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла-С» на «ключових позиціях протиповітряної оборони».