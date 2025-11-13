ЄС розглядає спільний борг для фінансування України, – фон дер Ляєн

Євросоюз міг би спільно залучати кошти для фінансування України, якщо план передачі заморожених російських активів не буде реалізований.

Про це заявила в четвер, 13 листопада, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg.

У виступі перед Євро парламентом фон дер Ляєн вперше публічно виклала різні варіанти фінансування військових зусиль України у найближчі роки.

Комісія хотіла б використати російські державні активи, що перебувають у Європі, для забезпечення кредиту на суму €140 млрд для України як репараційного платежу.

Але ця ідея зустріла опір Бельгії, змушуючи виконавчий орган ЄС пропонувати альтернативи.

Ставка для Бельгії висока, оскільки саме там розташована фінансова компанія Euroclear, яка утримує більшість заморожених активів. Країна побоюється, що ініціатива може створити юридичні та фінансові ризики.

Активи були заморожені ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

– Якщо план із активами не здійсниться, фон дер Ляєн запропонувала випуск спільного боргу ЄС, який у кінцевому підсумку буде погашений національними столицями, – пише видання.

Ще один варіант передбачає, що кожна країна окремо фінансуватиме Україну через свої національні бюджети.

Обидві альтернативи, однак, непривабливі для країн із високим рівнем заборгованості, таких як Франція та Італія, які мають обмежені можливості для фінансування України.

Під час пленарного засідання парламенту фон дер Ляєн заявила, що використання заморожених активів РФ “є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найяснішим способом дати Росії зрозуміти, що час не на її боці”.

Її коментарі до парламенту з’явилися на тлі того, що міністри фінансів ЄС мають обговорити це питання у Брюсселі.

ЄС стикається з тиском щодо швидкого досягнення угоди, оскільки очікується, що Україна вичерпає кошти наступної весни.

ForUA нагадує, сьогодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надає Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги на €5,9 млрд.