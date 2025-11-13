﻿
Суспiльство

Зеленський розповів про збільшення мобілізації в країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери України та військові порушують тему щодо збільшення мобілізації в країні.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

За словами президента, наразі Україна щомісяця мобілізує до війська 30 тисяч людей. Зеленський каже, що іноді військові вказують на потребу набирати до армії більше людей. Однак голова держави додав, що необхідно «утримувати баланс».

«Це дуже складне питання. Люди в суспільстві повинні працювати й повинні платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Тому ви повинні знайти баланс», — каже він.

Президент також додав, що партнери часто порушують тему збільшення мобілізації, однак Зеленський зазначив, що «партнери не на полі бою».

Тому, за його словами, наразі є рішення про мобілізацію 30 тисяч людей щомісяця, і система «працює над цим».

 Автор: Богдан Моримух

