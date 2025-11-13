"Правда війни" і художній хист: журі обрало найкращих авторів, що пишуть про спротив агресору

Журі Всеукраїнського літературного конкурсу імені Олени Теліги та Олега Ольжича "Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг! (Олена Теліга)" визначило переможців 2025 року. Про це повідомляє Держкомтелерадіо.

Конкурс, присвячений увічненню пам’яті видатних українських поетів і діячів ОУН, мав на меті пошук творів, що утверджують історичну пам’ять, патріотизм та духовні цінності українського народу. Загалом надійшло 95 творів у номінації "Художні твори" з усіх куточків України.

Головні нагороди

За рішенням журі, призові місця розподілилися так:

I місце: Наіда Туалти з пʼєсою "Білий світ" ;

II місце: Валерій Галадим із новелою "Повернення" ;

III місце: Олександр Лагошняк із повістю "Лютий".

Критерії оцінювання та високий художній хист

Критерії, за якими журі обирало переможців, включали художню довершеність творів у будь-яких стильових та жанрових формах, які б:

утверджували історичну пам’ять українського народу;

поширювали його духовні цінності та пріоритети — патріотизм, відданість справі державотворення;

водночас були написані без надмірного пафосу.

Голова журі, літературознавець, лауреат Національної премії України імені Т.Г. Шевченка, професор Юрій Ковалів, наголосив на особливій важливості творів-переможців у контексті сьогодення:

"Переможці конкурсу відчувають й розуміють правду війни, мають художній хист, аби засобами літературного жанру інтерпретувати її достовірні ознаки, відтворюють мілітарний образ українця, його спротив руйнівним стихіям московського агресора”, — зазначив Юрій Ковалів.

Заохочувальні грамоти

Окрім призових місць, заохочувальними грамотами нагородили:

Кіру Мазур;

Альону Перепелицю;

Тетяну Шаповал;

Ганну Заворотну;

Оксану Федишин (Буртин).

Видання збірки

За умовами конкурсу, твори лауреатів 2024 та 2025 років будуть надруковані у колективній збірці і будуть вручені переможцям разом із відзнаками.