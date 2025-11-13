"Правда війни" і художній хист: журі обрало найкращих авторів, що пишуть про спротив агресору

Журі Всеукраїнського літературного конкурсу імені Олени Теліги та Олега Ольжича "Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг! (Олена Теліга)" визначило переможців 2025 року. Про це повідомляє Держкомтелерадіо.
Конкурс, присвячений увічненню пам’яті видатних українських поетів і діячів ОУН, мав на меті пошук творів, що утверджують історичну пам’ять, патріотизм та духовні цінності українського народу. Загалом надійшло 95 творів у номінації "Художні твори" з усіх куточків України.
Головні нагороди
За рішенням журі, призові місця розподілилися так:
-
I місце: Наіда Туалти з пʼєсою "Білий світ";
-
II місце: Валерій Галадим із новелою "Повернення";
-
III місце: Олександр Лагошняк із повістю "Лютий".
Критерії оцінювання та високий художній хист
Критерії, за якими журі обирало переможців, включали художню довершеність творів у будь-яких стильових та жанрових формах, які б:
-
утверджували історичну пам’ять українського народу;
-
поширювали його духовні цінності та пріоритети — патріотизм, відданість справі державотворення;
-
водночас були написані без надмірного пафосу.
Голова журі, літературознавець, лауреат Національної премії України імені Т.Г. Шевченка, професор Юрій Ковалів, наголосив на особливій важливості творів-переможців у контексті сьогодення:
"Переможці конкурсу відчувають й розуміють правду війни, мають художній хист, аби засобами літературного жанру інтерпретувати її достовірні ознаки, відтворюють мілітарний образ українця, його спротив руйнівним стихіям московського агресора”, — зазначив Юрій Ковалів.
Заохочувальні грамоти
Окрім призових місць, заохочувальними грамотами нагородили:
-
Кіру Мазур;
-
Альону Перепелицю;
-
Тетяну Шаповал;
-
Ганну Заворотну;
-
Оксану Федишин (Буртин).
Видання збірки
За умовами конкурсу, твори лауреатів 2024 та 2025 років будуть надруковані у колективній збірці і будуть вручені переможцям разом із відзнаками.Автор: Наталка Печерська