У Литві затримали українського зрадника

За результатами міжвідомчої партнерської взаємодії СБУ, Нацполіції, Офісу генепрокурора та правоохоронних органів Литовської Республіки на території ЄС затримано бойовика рф, який, будучи громадянином України, перейшов на бік ворога та воював проти нашої держави.

Затримання відбулося на кордоні з Литвою, куди фігурант намагався втекти як біженець, повідомляє СБУ.



Затриманим виявився 33-річний оператор БпЛА, який запускав російські ударні дрони по Херсону.



Він є уродженцем Сумщини, але після тимчасової анексії Криму, виїхав на територію півострова, оформив там російський паспорт, вступив до путінської партії «Єдина росія» і добровільно уклав контракт з міноборони рф.



Згодом фігурант пройшов тренувальні збори на полігоні та склав присягу на вірність країні-агресору.



У лавах збройних сил рф його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на Південний фронт України.



Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу.



На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і «залягти на дно».



За матеріалами контррозвідки СБУ та Департаменту карного розшуку Нацполіції литовські колеги викрили бойовика на кордоні балтійської держави і передали українській стороні для здійснення правосуддя.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.