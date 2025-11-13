﻿
Війна

Окупанти вбили трьох людей на Харківщині

Окупанти вбили трьох людей на Харківщині

Троє людей загинули внаслідок російського удару по мотоблоку неподалік с. Богуславка 13 листопада.

"Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок", - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість жертв зросла до трьох – один із постраждалих помер у машині екстреної допомоги.

"Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.

Фото: Smart Encyclopedia.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаХарківська областьобстрілокупантидрони
