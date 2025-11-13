Окупанти вбили трьох людей на Харківщині

Троє людей загинули внаслідок російського удару по мотоблоку неподалік с. Богуславка 13 листопада.

"Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок", - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Кількість жертв зросла до трьох – один із постраждалих помер у машині екстреної допомоги.

"Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.

Фото: Smart Encyclopedia.