Детективи ДБР викрили мільйонні розкрадання у військовій частині на Київщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило викрадення харчових продуктів на регулярній основі в одній з військових частин у Київській області. Затримали начальницю їдальні, інструктора та водія. Про це інформує пресслужба Держбюро розслідувань.

За версією слідства, начальниця залучила до протиправної діяльності інструктора їдальні та водія частини. Вони були зобов'язані не використовувати частину продуктів під час приготування страв, а накопичувати для перепродажу. Викрадене вивозили службовим транспортом на місця збуту.

Для необмеженого доступу до складів та приховання нестачі, начальниця їдальні оформила на роботу дочку. Дівчина вносила неправдиву інформацію в облікові документи та допомагала приховувати дефіцит.

Схема діяла щонайменше із січня 2025 року. Задокументовано факти викрадення продуктів на суму більш ніж 3 млн грн.

На тлі цього у військовій частині погіршилася якість харчування. Від військових надходили численні скарги.

Під час обшуку було вилучено більш ніж 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інших продукти на суму близько 160 тисяч грн.

Начальниці їдальні, інструктору та водію оголосили підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ "Викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану".

Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення для кожного по майже 1 млн грн.

Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Як повідомляв ForUA, САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі щодо розкрадання 733 млн грн на продуктах для ЗСУ.