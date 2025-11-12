Контроль над Рівнопіллем відкриє для окупантів оперативний простір руху на Гуляйполі, – DeepState

Російська окупаційна армія захопила кілька сіл на гуляйпільському напрямку у Запорізькій області, зокрема, підтверджено захоплення населеного пункту Рівнопілля. За даними аналітиків, після встановлення над ним контролю у росіян відкриється оперативний простір руху з півночі на місто Гуляйполе.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що війська РФ можуть далі рухатися в напрямку н. п. Варварівка, адже достатніх ресурсів для штурмів Гуляйполя поки що не мають.

Зокрема, росармія біля Варварівки може зосереджувати своїх пілотів дронів для ускладнення логістики в Гуляйполе. Також ворожі війська можуть посилити удари по цьому місту для послаблення спроможностей ЗСУ тримати оборону.

Окупанти вже неодноразово намагалися прорватися в Гуляйполе з району Марфопіля.

За попередніми даними, інше село Солодке перебуває під частковим чи повним контролем росармії, ситуація там уточнюється.

Нині російські окупанти збільшують кількість піхоти для подальшого тиску на позиції української армії та користуються тим, що на цій ділянці фронту є проблеми в обороні.

"Одночасно з цим хочеться звернути увагу на прийняті рішення Сил Оборони Півдня відійти з невигідних позицій. Суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніше — особовий склад. Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства", — додали аналітики.

ForUA нагадує, раніше з'явилась інформація про захоплення Росією територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях, однак Сили оборони Півдня України повідомили, що вона не відповідає дійсності.

Там визнали, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках досить напружена. Проте військові зазначають, що вказані у повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян.